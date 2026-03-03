Diputados rechazaron agilizar proyecto de ley que busca eliminar pensión en expresidentes

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La Asamblea Legislativa rechazó darle trámite rápido al proyecto de ley que busca eliminar las pensiones de los expresidentes de la República, un beneficio que le cuesta al Estado costarricense 500 millones de colones anuales.
Actualmente, cada exmandatario recibe una pensión mensual de aproximadamente cuatro millones de colones, lo que representa un desembolso mensual total de 42 millones de colones.
La iniciativa, presentada por el Frente Amplio hace dos años, pretendía suprimir este privilegio para los futuros presidentes, pero 21 diputados de otras bancadas, entre ellos los del oficialismo, votaron en contra de otorgarle la vía rápida.