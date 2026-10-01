Diputados estarían solicitando informe sobre sesiones fuera de la Asamblea Legislativa

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Los diputados estarían solicitando un informe sobre las sesiones del plenario fuera de la Asamblea Legislativa, medida que genera consecuencias desde el Congreso tras los actos ocurridos en Puntarenas en los últimos días.

El periodista Rodrigo Guevara amplía las consecuencias de los actos ocurridos en Puntarenas desde el Congreso, en un informe sobre la situación legislativa y el debate que se mantiene en el plenario por la solicitud de informe.

La solicitud legislativa se enmarca en el seguimiento a las sesiones del plenario que se realizan fuera de la Asamblea Legislativa, sin que se detallen otras medidas adoptadas por los diputados en el Congreso hasta el momento.