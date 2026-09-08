Diputados de oposición le piden a la presidente que revierta los recortes en seguridad

Diputados de oposición solicitaron a la presidenta Laura Fernández revertir los recortes presupuestarios en materia de seguridad.

Los legisladores piden que se priorice el fortalecimiento de la seguridad nacional en lugar de considerar el ingreso de fuerzas armadas de Estados Unidos al país.

“Para que se permita el ingreso de una fuerza militar extranjera se requiere la autorización del Poder Legislativo. Esa no es una situación que le compete a la señora presidenta”, aseguró el diputado Marco Badilla.

Claudia Dobles, jefa de fracción de CAC, cuestionó a la mandataria al señalar que no da presupuesto para contar con patrullas. “Cuando no hay presupuesto para tecnología, cuando se le está haciendo un recorte tan significativo al Poder Judicial, vamos a tener un impacto, sobre todo, en el OIJ”, remarcó.

La petición surge en el contexto de los proyectos de ley en seguridad que el gobierno planea presentar entre octubre y noviembre.