Diputados de oposición le piden a la presidenta que revierta recortes en seguridad

Diputados de oposición le piden a la presidenta que revierta los recortes en seguridad en lugar de pensar en permitir el ingreso de fuerzas armadas de Estados Unidos.

Claudia Dobles, jefa de fracción CAC, exclama que “la presidenta indica una y otra vez que la seguridad es prioridad, pero como va a ser prioridad si usted no da presupuesto”.

Los legisladores cuestionan que el Gobierno valore la posibilidad de solicitar apoyo militar extranjero ante la crisis de seguridad.

La oposición solicita que los recursos se destinen a fortalecer las capacidades de las fuerzas policiales nacionales.