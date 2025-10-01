Los diputados avalaron levantar el secreto bancario a personas investigadas por narcotráfico, ya que esta medida permitirá un mayor control de operaciones sospechosas, lo que facilita el acceso a la información financiera de los implicados y fortalece la lucha contra este delito.

Esta decisión, que fue respaldada por los legisladores, otorga a las autoridades judiciales la potestad de revisar las cuentas bancarias de los investigados, lo que ayuda a rastrear el dinero proveniente de actividades ilícitas, como el tráfico de drogas.

La implementación de esta herramienta, que era una demanda de los organismos de seguridad, representa un golpe importante contra las finanzas del narcotráfico, ya que permite identificar y congelar los recursos de quienes están siendo investigados por este flagelo.