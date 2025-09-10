Los diputados aprobaron en primer debate el presupuesto que estará destinado a la construcción de “Caco”, la megacárcel en Costa Rica.

CACCO: Un nombre con un mensaje claro

El término “Centro de Alta Contención” no es casual. Implica un enfoque de control riguroso, seguridad extrema y confinamiento especializado, dirigido a enfrentar uno de los principales retos de seguridad del país: el crecimiento del crimen organizado.

¿Cuánto costará el proyecto?

Tendría un costo estimado ₡21 mil millones. Ya en primer debate se aprobó un monto extraordinario de ¢7.870.

Ahora se espera la votación en segundo debate, para que quede en firme.

Detalles de la obra

CACO tendrá una extensión de 90 mil metros y albergará hasta 5100 reclusos.

¿Dónde se construirá?

Se construirá en un terreno de La Reforma, San Rafael de Alajuela.