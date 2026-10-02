Diputados aprobaron metodología para decidir sobre reelección de magistrados

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Los diputados aprobaron una metodología para decidir sobre la reelección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que incluye la participación de los ciudadanos en el proceso.

La metodología aprobada contempla que los ciudadanos puedan presentar preguntas o denuncias relacionadas con los candidatos a magistrados durante el proceso de selección en la Asamblea Legislativa.

La decisión legislativa se produce en el marco del proceso de elección de los magistrados y no se detallan otros aspectos del mecanismo aprobado por los diputados en el Congreso hasta el momento.