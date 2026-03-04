Diputados aprobaron en segundo debate proyecto de ley sobre estafas bancarias

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Los diputados aprobaron en segundo debate el proyecto de ley sobre estafas bancarias, una iniciativa que avanzó pese a las presiones de los últimos días en la Asamblea Legislativa.
La nueva normativa busca fortalecer los mecanismos de protección para los usuarios del sistema financiero ante posibles fraudes.
“Han pasado tres años desde que presentamos el proyecto de ley. A todos los diputados les hemos pedido espacios: algunos nos los dieron y otros no; muchos han permanecido indiferentes, pero lo cierto es que este proyecto ha sido presentado por las víctimas”, expresó una de las víctimas de estafa.