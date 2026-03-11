Diputados analizarán el veto impuesto del Gobierno a la ley de ejecución de la pena

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El Poder Ejecutivo presentó un veto contra la ley de ejecución de la pena, aprobada por la Asamblea Legislativa, argumentando que el texto genera un traslape de funciones entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en materia de ejecución de sentencias.

El ministro de Justicia, Gerald Campos, justificó la decisión por razones de conveniencia, oportunidad y constitucionalidad, al considerar que el Poder Judicial estaría interfiriendo en competencias exclusivas del Ejecutivo.

La ley pretendía establecer reglas claras para la etapa que va desde la sentencia hasta la salida del centro penal, una deuda de más de 50 años desde la promulgación del Código Penal.