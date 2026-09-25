Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

Un diputado de la fracción del Partido Pueblo Soberano, decidió, de forma voluntaria, suspender su participación en reuniones con la estructura.

¿De quién se trata?

De Fernado Obaldía.

Para enfrentar cargos

Recordar que Obaldía enfrenta denuncias por presunto acoso sexual y laboral, por lo que prefiere enfrentar los procesos en su contra, con el objetivo de que “no exista la posibilidad ni la percepción de una intervención en la decisión de mi fracción”.

“Me someteré a los establezcan los órganos competentes. Me encuentro tranquilo y a la espera de ser notificado formalmente para proceder con mi defensa como corresponde”, dijo Obaldía.

Mensaje del diputado

Obaldía confía en que será capaz de demostrar su inocencia.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.