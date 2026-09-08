Diputado oficialista busca impulsar reelección presidencial

El diputado del Partido Pueblo Soberano, José Miguel Villalobos, impulsa una iniciativa para permitir la reelección presidencial y que Rodrigo Chaves pueda volver a ser candidato en el 2030.

La iniciativa del diputado

Según explicó Villalobos, existen dos opciones. La primera consiste en permitir la reelección inmediata una vez que termine el periodo presidencial, pero solo por una ocasión, por lo que no sería indefinida.

La segunda propuesta plantea que la reelección deba esperar un solo periodo legislativo, es decir, cuatro años antes de volver a ocupar la silla presidencial.

Además, el legislador expresó que existe una estrategia diseñada para lograr que la reforma constitucional avance, aunque no reveló cuál es.

Para Villalobos, esta iniciativa fue una de sus principales motivaciones para ocupar su curul, junto con la reforma judicial.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en San José (Costa Rica). EFE/ Jeffrey Arguedas

¿Cómo funcionaría la aprobación de la reforma?

Actualmente, la reelección presidencial sí es posible, pero el mandatario debe esperar dos periodos antes de volver a ocupar el cargo.

Al tratarse de un cambio en la Constitución Política, la reforma requeriría 38 votos y tres debates para su aprobación.

Por ello, el Partido Pueblo Soberano necesitaría al menos siete votos adicionales para impulsar la iniciativa del diputado Villalobos.

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Por: Camila Rosales Méndez

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