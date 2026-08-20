El diputado José Miguel Villalobos descartó cualquier separación de Pueblo Soberano y aseguró que ya no va a ejercer como abogado, en medio de las especulaciones sobre su futuro político y profesional.

El legislador afirmó que mantiene su compromiso con la fracción oficialista y que continuará trabajando en los proyectos de ley de la administración de Laura Fernández.

Villalobos señaló que su decisión de no ejercer la abogacía obedece a que quiere dedicarse de lleno a sus funciones como diputado.