(VIDEO) Diputado imita el “Lero, lero” de Rodrigo Chaves durante jornada legislativa

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

El jefe de fracción de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, realizó en la Asamblea Legislativa el gesto conocido como “Lero, lero”, utilizado anteriormente por Rodrigo Chaves.

El momento quedó registrado por las cámaras del plenario durante una jornada legislativa. En el video, que dura pocos segundos, se observa al diputado dirigir el gesto hacia la barra de público.

Nogui Acosta realiza el gesto durante sesión

El movimiento llamó la atención debido a que se trata del mismo gesto que protagonizó Rodrigo Chaves y que generó críticas en ocasiones anteriores.

La acción de Nogui Acosta ocurrió mientras se desarrollaba la sesión en el Plenario Legislativo.

El video muestra al diputado levantar las manos y realizar el gesto frente a las personas ubicadas en la barra de público.

Diputada pidió una explicación

Tras lo ocurrido, la diputada de la Unidad Social Cristiana, Abril Gordienko, solicitó una explicación durante la sesión.

La legisladora cuestionó el gesto realizado por el jefe de fracción de Pueblo Soberano.

Al cierre de edición, Nogui Acosta no había brindado una respuesta sobre el motivo por el que realizó el “Lero, lero”.

El momento quedó registrado en video y rápidamente generó atención dentro de la jornada legislativa.

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