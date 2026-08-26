Diputado de Cartago pidió cuentas al gobierno por aparente atraso del nuevo Max Peralta

Un diputado de Cartago pidió cuentas al gobierno por el aparente retraso de dos años en la construcción del nuevo Hospital Max Peralta, una obra que beneficiaría a miles de habitantes de la provincia y que ha generado gran expectativa en la comunidad.

La construcción de este hospital se ha visto afectada por problemas de financiamiento y de gestión, lo que ha retrasado su inauguración.

Las autoridades del Ministerio de Salud deberán explicar los motivos de la dhttps://cr-repretel.vod.fireclip.io/cr_canal_6/2026/08/26/c7f2c/7f36/diputado-de-cartago-pidi-cuentas-al-gobierno-por-aparente-atraso-del-nuevo-max-desktop.mp4emora y cuándo estaría finalmente listo el nuevo centro hospitalario.