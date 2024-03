Cientos de personas aprovecharon el Tinta Fest, para concretar una cita con más de 150 artistas de todo el mundo.

Uno de ellos fue el diputado Leslie Borges. Afirmó que fue uno de los impulsores de los eventos de tatuajes en Costa Rica.

“No se podían celebrar en Costa Rica porque el reglamento no lo permitía, así que Max (Rodríguez) un día me dijo que le ayudara a lograr que las convenciones de tatuajes fueran una realidad en Costa Rica, porque creo en todos los artistas personales y pues lo que hice fue básicamente generar el vínculo para que se puedan realizar los tatuajes“, comentó Borges.

Luego de ser habilitados estos tipos de eventos, Max le lanzó un reto al congresista, de hacerse un tatuaje, ya que no tenía.

También hubo en la actividad, música, talleres, convenciones y distintas expresiones de arte.

Esta convención nació en 2022, con la visión de hacer visible el potencial artístico de Costa Rica.