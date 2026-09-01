Diputada presentó proyecto para poner límite a los secretos de estado

La propuesta establece que un secreto pueda durar hasta cinco años, con una sola prórroga.

La diputada del Frente Amplio, Sigrid Segura, presentó un proyecto de ley para limitar los secretos de estado y evitar que se oculte información de interés público.

La iniciativa establece que un secreto pueda durar hasta cinco años, con una sola prórroga, y busca impedir que se mantenga en reserva la información sobre compras públicas.

“Las compras públicas no deberían ser un secreto de Estado. El dinero de las y los costarricenses debe estar sujeto al escrutinio público y ser de acceso público, porque es dinero de todos los costarricenses”, sostuvo Segura.

Además, la propuesta pretende garantizar que no se oculte información relacionada con posibles violaciones a los derechos humanos.