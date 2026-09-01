Diputada presentó proyecto para poner límite a los secretos de estado

La diputada del Frente Amplio, Sigrid Segura, presentó un proyecto de ley para limitar los secretos de estado y evitar que se oculte información de interés público.

La iniciativa establece que un secreto pueda durar hasta cinco años, con una sola prórroga, y busca impedir que se mantenga en reserva la información sobre compras públicas.

“Las compras públicas no deberían ser un secreto de Estado. El dinero de las y los costarricenses debe estar sujeto al escrutinio público y ser de acceso público, porque es dinero de todos los costarricenses”, sostuvo Segura.

Además, la propuesta pretende garantizar que no se oculte información relacionada con posibles violaciones a los derechos humanos.