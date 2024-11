Los diputados aprobaron el año pasado la “Ley de Reajuste del Pago del Marchamo” con el objetivo de que los costarricenses sintieran un alivio en sus bolsillos.

El fondo del proyecto habla de reducir, a partir de 2023, el costo del marchamo conforme el vehículo del usuario se va devaluando. Sin embargo, esta medida no se estaría cumpliendo en el caso de ciertos modelos, tanto antiguos como nuevos, que estarían pagando más.

Debido a esta situación, el Instituto Nacional de Seguros (INS) recibió una recomendación del Ministerio de Hacienda para suspender el cobro del marchamo a varios vehículos.

Esto llevó a la diputada limonense Katherine Moreira a firmar un recurso de amparo por un supuesto irrespeto de Hacienda al recalificar vehículos nuevos, lo que habría provocado que el derecho de circulación no experimentara rebajas.

“En cuanto al tema de la regionalización en las zonas rurales, hemos podido determinar que en los vehículos de transporte de carga media se está realizando un cobro abusivo. Además, se trata de vehículos que no son de 2021 o 2022, sino de 2008 y 2009, y el cobro es extremadamente alto”, señaló la legisladora de Liberación Nacional.

Con este recurso de amparo se pretende declarar inconstitucional la actuación de Hacienda y, al mismo tiempo, ordenar la aplicación de la ley a todos los vehículos nuevos importados. Además, se busca prohibir al Ministerio la reclasificación de vehículos nuevos con el fin de aumentar el impuesto.

Otros recurso de Liberación Nacional

El diputado Francisco Nicolás presentó otro recurso de amparo al detectar que varios tramos de vehículos se han visto afectados. ‘Ahora Hacienda hace el gato bravo y dice: “No, resulta que hay un tramo que podemos subir per se”. ¡No es cierto! La ecuación a la que se llegó permitía que a todos los vehículos se les bajara: 5% a los más caros y de alta gama, y hasta 50% a los más viejitos’, explicó.

Esta declaración del liberacionista fue descalificada por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, quien aseguró que se trata de una “falacia” de parte de los diputados. “Lo que dice la ley, es lo que hicimos, lo que corresponde hacer. Si ellos querían que las personas de carros nuevos y de más altos ingresos no pagasen el Impuesto a la Propiedad de los Vehículos, me parece que no hicieron los números correctamente”.

Acosta añadió que, supuestamente, el 80% de los usuarios no recibieron rebaja en el cobro del marchamo con este proyecto de ley.

En el programa Matices, el jefe de seguros obligatorios del INS, Sidney Viales, manifestó que se detectaron algunas inconsistencias por parte de Hacienda en varios vehículos.