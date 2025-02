Posiciones a favor y en contra, mientras otras fracciones guardan silencio. Así se desarrolla la dinámica en el Congreso, tras conocerse que a las diputadas del Partido Liberal Progresista, Johanna Obando y Cinthya Córdoba, Estados Unidos les revocó la visa.

Las legisladoras afirman no conocer el motivo detrás de la cancelación del permiso. Incluso, Córdoba compartió un video para dar a conocer su versión de los hechos.

“Esta información me vincula con una empresa china relacionada con la tecnología 5G. Sin embargo, pueden revisar mis redes sociales, mis controles políticos y todas mis participaciones en comisiones, y verán que nunca me he referido al 5G ni para favorecer ni para oponerme a ninguna empresa,” sostuvo.