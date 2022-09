Después de haber vuelto a la titularidad en Liverpool el martes frente a Ajax por la Champions League luego de dejar atrás la lesión, Diogo Jota está dispuesto a recuperar su nivel. Ahora apuesta a conseguir mejores resultados por la Premier League para subir en la tabla.

El delantero regresó al equipo luego de un inicio de temporada afuera por un problema en los isquiotibiales, pero eso ya es cosa del pasado. En su retorno, fue responsable del primer gol de Mohamed Salah con una asistencia para el triunfo en Anfield sobre el equipo neerlandés.

Precisamente, en declaraciones al sitio oficial de los Reds, el portugués reconoció su frustración por haberse perdido los primeros partidos, pero solo tiene en mente recuperar el tiempo perdido para ayudar al equipo a olvidar este mal comienzo de año en resultados.

“Al volver de una lesión, uno siempre desea un escenario diferente y que todo vaya encaminado y que ganemos los partidos con comodidad, pero es lo que hay”, manifestó el futbolista de 25 años que volvió a jugar a principios de septiembre en el 0-0 con Everton.

Al respecto, remarcó: “Tenemos que pensar y afrontar la situación y creo que lo hice, y el equipo lo hizo, así que todo bien”. En tanto, al respecto de su lesión, el ex Wolverhampton afirmó: “Es la primera vez en mi carrera que ocurre, pero no podemos cambiar eso”.

“Creo que tengo que dar lo mejor de mí a partir de ahora. Obviamente, el entrenador también lo sabe. He estado jugando gradualmente más y más para poder estar listo para jugar 90 minutos pronto”, dijo. Además, se refirió a los dichos de Jürgen Klopp post derrota con Napoli.

Sobre esta cuestión, Jota indicó: “Nuestro último partido no fue lo suficientemente bueno, así que fue una gran mejora. No fue perfecto, obviamente, pero fue un muy buen partido de nuestra parte. Creo que no merecimos el gol que recibimos, así es el fútbol”.

“Creo que reaccionamos de la mejor manera posible y, al final, obtuvimos el resultado que merecíamos”, completó. Tras haber sumado sus primeros 100 minutos en cancha, deberá esperar para volver a las canchas debido a que el partido con Chelsea fue postergado.

