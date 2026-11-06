Dinosaurios gigantes: una experiencia para toda la familia 

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Los dinosaurios gigantes ofrecen una experiencia para toda la familia con un safari que invade La Uruca y transporta al público a una selva prehistórica.

Alberto Viquez explica cómo es subir al carrito de safari y encontrarse cara a cara con estas criaturas, y qué es lo que más sorprende a los adultos del espectáculo.

Además, el organizador detalla cómo están construidos los dinosaurios para lograr movimientos y rugidos impresionantes, y cómo se puede contratar el show para eventos.