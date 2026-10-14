Dinero y autonomía: los derechos de las personas adultas mayores sobre su pensión

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

Una persona adulta mayor recibe su pensión cada mes, pero es un familiar quien maneja la tarjeta, controla la cuenta bancaria y decide en qué se gasta el dinero, y en ocasiones la persona ni siquiera sabe cuánto recibe, cuánto tiene ahorrado o qué queda después de pagar los gastos.

Mientras algunas familias administran ese dinero para ayudar de buena fe, hay quienes terminan viendo la pensión de sus padres como si fuera propia, disponiendo de ella sin dar explicaciones.

El abogado Daniel Rodríguez explica quién tiene legalmente el derecho de decidir sobre ese dinero y en qué momento manejar la pensión de un padre o una madre deja de ser una ayuda familiar y puede convertirse en abuso patrimonial.