La millonaria cantidad de dinero que habría recibido Don Stockwell de una banda criminal

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

El productor de conciertos Don Stockwell habría recibido parte de una inversión de $859 mil por parte de una estructura criminal, según información revelada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

OIJ vincula dinero con tres eventos

El director interino del OIJ, Michael Soto, explicó que la organización liderada por un hombre de apellido Vargas, conocido como alias “Sobrino”, habría invertido ese dinero en tres eventos realizados entre 2024 y 2025.

De acuerdo con la investigación, Stockwell y otro productor, identificado como Hugo Barboza, participaron en esas actividades y recibieron inversión económica de la estructura.

Soto señaló que las autoridades todavía deben analizar otras actividades para determinar si existieron más inversiones relacionadas con la organización criminal.

Investigación apunta a lavado de dinero

El caso forma parte de la operación ÉXODO, relacionada con una investigación previa denominada Granero.

Las autoridades investigan a la estructura por presunta legitimación de capitales provenientes de actividades vinculadas con el narcotráfico.

El OIJ realizó 22 allanamientos este miércoles 7 de octubre y confirmó la detención de 20 personas, entre ellas Stockwell y Barboza.

Además de los eventos, la investigación analiza posibles inversiones en propiedades, vehículos, ganado y operaciones relacionadas con oro.

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