¿A dónde van los millones de colones decomisados al narcotráfico en Costa Rica?

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Luego de un allanamiento muchos se preguntan sobre el destino del dinero que las autoridades decomisan al narcotráfico y al crimen organizado en Costa Rica.

Ante una consulta, Dirección de Información y Comunicación de la Presidencia explicó a Repretel que estos recursos tienen un destino establecido por ley y que su manejo depende de si se trata de un decomiso o de un comiso.

¿Qué pasa con el dinero durante el proceso judicial?

Cuando el dinero es decomisado, se trata de una medida provisional. Los recursos todavía no pertenecen al Estado, porque el proceso judicial permanece abierto.

Durante esta etapa, el dinero queda bajo custodia de la Tesorería Nacional y debe mantenerse disponible en caso de que un juez ordene su devolución.

La legislación también permite que estos recursos sean administrados e invertidos bajo principios de mínimo riesgo.

Los intereses tienen un destino

Mientras el dinero permanece decomisado, los rendimientos o intereses que genere tienen una distribución establecida por ley.

El 60% se destina a programas de prevención del consumo de drogas y tratamiento de adicciones, incluyendo recursos para el IAFA.

Otro 30% se utiliza para fortalecer los cuerpos policiales y las instituciones encargadas de la persecución penal.

El 10% restante se destina a la custodia, mantenimiento y aseguramiento de los bienes decomisados.

¿Qué pasa si un juez ordena el comiso?

El escenario cambia cuando existe una sentencia judicial firme que ordena el comiso.

En ese momento, el dinero pasa oficialmente a favor del Estado y su distribución queda sujeta a los destinos establecidos por ley.

Dinero para prevención, seguridad y justicia

Una parte de estos recursos se dirige a programas de prevención y tratamiento de adicciones, mediante el IAFA y organizaciones no gubernamentales acreditadas.

También se destinan recursos para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, mediante la compra de equipos, tecnología y recursos operativos para instituciones como la Policía de Control de Drogas, el OIJ, el Ministerio Público y la Fuerza Pública.

Además, existen recursos destinados a la administración, mantenimiento y recuperación de los bienes que fueron decomisados.

El dinero no se distribuye de forma discrecional

Según la información proporcionada por Presidencia a Repretel, tanto el dinero decomisado como los recursos que posteriormente pasan al Estado tienen una ruta definida por la legislación.

Así, mientras un proceso judicial está pendiente, el capital permanece bajo custodia y los intereses pueden ser utilizados conforme a los porcentajes establecidos. Una vez que existe una sentencia firme de comiso, el dinero pasa a favor del Estado y se destina a prevención, seguridad, persecución penal y gestión de activos.