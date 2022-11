Dinamarca y Túnez empataron 0-0 en su primer partido por el Grupo D, del mundial Catar 2022.

El partido se llevó a cabo en el Education City Stadium y los 90 minutos mantuvieron la tónica de ser muy disputado por ambos países.

Al 22 le anularon un gol a Túnez debido a que el delantero Issam Jebali estaba en posición adelantada.

En el 42 de nuevo el Jebali tuvo en sus pies el gol para su país, sin embargo, el arquero rival, Kasper Schmeichel le negó la posibilidad con un achique.

En el tiempo de reposición (90+3) los nervios de las aficiones incrementaron por un posible penal, por una supuesta mano en el área, que revisaron con el VAR, pero el árbitro no lo marco.

Dinamarca enfrentará a Francia, mientras que Túnez deberá medirse a Australia, en la próxima jornada.

Doha (Qatar), 22/11/2022.- Rasmus Kristensen (L) of Denmark and Ali Abdi (R) of Tunisia shake hands after the FIFA World Cup 2022 group D soccer match between Denmark and Tunisia at Education City Stadium in Doha, Qatar, 22 November 2022. (Mundial de Fútbol, Dinamarca, Túnez, Túnez, Catar) EFE/EPA/Abedin Taherkenareh

