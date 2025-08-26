La doctora Yadira Elvir Mendoza, describe un dispositivo antiedad que libera hormonas bioidénticas para mejorar energía, estado de ánimo y libido, ya que equilibra el sistema hormonal desde su implantación subdérmica, lo que previene osteoporosis y fatiga crónica en adultos.

Este tratamiento, ofrece bienestar integral con efectos comprobados en a masa muscular y sueño profundo, que transforman la calidad de vida de quienes buscan alternativas médicas avanzadas para mantenerse saludables y activos por más tiempo.