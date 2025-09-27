La Cruz Roja Costarricense compartió este sábado imágenes de la operación que se mantiene en Purral de Goicoechea, donde un menor de edad fue arrastrado por una alcantarilla la noche del viernes.

En las fotografías se observa a decenas de cruzrojistas especializados, quienes desde tempranas horas se desplegaron en la zona para rastrear ríos y alcantarillas cercanas. La institución destacó que se trabaja con equipos de rescate acuático y personal capacitado en emergencias de este tipo.

Las imágenes muestran la magnitud del operativo, con 35 rescatistas que se internaron en tramos de difícil acceso con el objetivo de localizar al niño desaparecido.

Mal clima obliga a suspender búsqueda

Pese a los esfuerzos, el mal tiempo de la tarde obligó a la Cruz Roja a suspender temporalmente la operación por seguridad tanto del personal como de los voluntarios en el sitio.

De acuerdo con la Benemérita, las labores de búsqueda se retomarán este domingo, cuando se espera que las condiciones del clima sean más favorables.

La emergencia mantiene en alerta a la comunidad de Goicoechea, que se ha acercado al lugar para seguir de cerca las acciones de rescate.