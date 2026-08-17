Diez horas de ejercicio por semana: ¿mito o realidad para cuidar el corazón?

La cifra de diez horas de ejercicio semanal ha generado controversia, pero la ciencia detrás de este dato es más matizada de lo que parece, según los especialistas.

El Dr. Marco Antonio Siles, cardiólogo, demuestra con una prueba de esfuerzo en vivo que la capacidad cardiorrespiratoria importa tanto como el tiempo dedicado al entrenamiento.

Superar los 150 minutos recomendados por las guías actuales reduce el riesgo cardiovascular, pero los expertos advierten que convertir estos minutos en una nueva norma general puede resultar engañoso para la población.