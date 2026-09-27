Diez equipos competirán en la Vuelta Femenina a Costa Rica 2026

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La Vuelta Femenina a Costa Rica Telecable 2026 contará con la participación de diez equipos, cinco nacionales y cinco internacionales, que competirán durante cinco etapas.
La representación internacional estará a cargo de ADO de Chile, PatoBike BMC de México, Global Cycling de Países Bajos, Toscana Orasi de Ecuador y Banrural Tropigas Don Paletero de Guatemala.
Por Costa Rica participarán MazaTé La Selva No-Varix, Asociación Ciclista Griega, Colono Bikestation Kolbi, Topstone Segafredo y Megasuper Wild Protein.
La competencia iniciará el miércoles 30 de setiembre y finalizará el domingo 4 de octubre. El recorrido incluirá cuatro etapas de ruta y una cronoescalada.
Etapa 1 — Miércoles 30 de setiembre: Municipalidad de Cañas – La Bloquera – Cruce de Limonal – Municipalidad de Cañas, con un recorrido de 109 kilómetros.
Etapa 2 — Jueves 1 de octubre: Parque de Tilarán – Nuevo Arenal – La Fortuna – Cruce Monterrey – San Isidro – Los Ángeles – Parque La Fortuna, con 105 kilómetros.
Etapa 3 — Viernes 2 de octubre: Parque La Fortuna – Cruce Monterrey – Muelle – Chilamate – Sarapiquí – Ruta 32 – Bulevar de Guápiles, con 125 kilómetros.
Etapa 4 — Sábado 3 de octubre: Cot de Cartago – Tierra Blanca – Potrero Cerrado – San Juan de Chicuá. Esta jornada tendrá una cronoescalada de 12 kilómetros.
Etapa 5 — Domingo 4 de octubre: Municipalidad de Escazú – San Rafael – Guachipelín – Municipalidad de Escazú, con 83 kilómetros.
La organización espera una competencia con presencia nacional e internacional a lo largo de las cinco jornadas.