Diésel podría llegar al precio más alto en los últimos 3 meses

El diésel podría llegar al precio más alto de los últimos tres meses, lo que traería repercusiones en los distintos sectores de la economía costarricense.

El alza en el precio del combustible afectaría especialmente al sector del transporte y la producción de bienes y servicios.

La posible variación en el costo del diésel se suma a las presiones inflacionarias que enfrenta el país en el ámbito económico.

Luis Vargas, del Colegio de Ciencias Económicas, detalla que “mucho del transporte en el que nosotros nos movemos a diario, mercancías, insumos o productos finales se hace con carros que funcionan con diésel”.