Fue en 2017 cuando Diego Boneta afrontó el que hasta el momento ha sido el mayor reto en su carrera: darle vida a Luis Miguel. Para contar la historia del popular cantante en su serie biográfica, Boneta se involucró en todos lo detalles, pues además de protagonizar el proyecto, también fungió como productor ejecutivo.

Y es que debido a la trascendencia de Luis Miguel en el medio del entretenimiento latino, era importante para la serie contar con una personificación apegada al intérprete, no sólo a nivel físico, sino también de personalidad y conducta, por lo que Diego Boneta se sometió a un arduo trabajo de caracterización y puso al límite su mimetización con el cantante.

En una reciente entrevista para el podcast Creativo, conducido por el influencer Roberto Martínez, Boneta contó que el compromiso que mostró en Luis Miguel: La serie fue tan grande que se sometió a una importante transformación física que terminó afectándole emocionalmente.

Y es que con el afán de parecerse lo más posible al padre de Michelle Salas, Diego se sometió a un tratamiento para separarse los dientes, un rasgo físico que ha caracterizado a Luis Miguel desde sus inicios.

Fue tal el compromiso del actor de Rock of ages que tras terminar de grabar la primera temporada del programa tuvo que someterse a ayuda psicológica profesional para desprenderse del personaje, pues aún después de grabar sus escenas y luego del famoso “corte y queda”, él seguía interpretando al Miki.

Pero lo que lo hizo caer en cuenta de que se estaba mimetizando con el cantante de México en la piel es que alguna vez pidió tacos con “la voz de Luis Miguel” en un momento cotidiano.

“Me metí muchísimo, paré todo un año y ese año me enfoqué en nada más la preparación del personaje, el tener que cantar todas las canciones, que fue dificilísimo”

“Fue mi vida esos cinco años… yo no soy un actor de método. Actor de método lo que quiere decir es que cuando te toca hacer un personaje estás tú metido en ese personaje por la duración del rodaje… Eso fue un poco lo que me pasó a mí después de la primera temporada, pero yo no lo hice conscientemente, yo no dije: ‘Voy a ser Luis Miguel y todos díganme, Micky por estos seis meses…”, explicó el también cantante en el programa de YouTube.

“Inconscientemente, cuando me tocaba pedir unos tacos con mis amigos se me salía el pedirlo con la voz de Luis Miguel. Al terminar la primera temporada me veía yo físicamente diferente, me veía como Luis Miguel porque me hice lo de los dientes y todo, fue un proceso de meses para soltar a Luis Miguel y encontrar a Diego… terapia para volver a mí”, contó a Martínez.

Sin embargo, ya para disponerse a grabar la segunda y tercera temporadas de Luis Miguel: La serie, Boneta ya había encontrado el equilibrio entre su persona y la construcción del personaje.

“Sí fue como todo un proceso de meses después de como: ‘A ver, suelta a Luis Miguel, ahora encuéntrate a ti otra vez’. Terapia como para volver a mí. Ya las siguientes temporadas, la dos y la tres, consciente que me pasó eso, fui muy consciente de cuando me quitaban todos los prostéticos o salía de ahí era dejar a Luis Miguel ahí y volver a mí…”, destacó el actor de 32 años.