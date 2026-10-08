Dictan prisión preventiva contra abuelo sospechoso de abusar a su nieta

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

La prisión preventiva fue dictada contra un adulto mayor sospechoso de abusar de su nieta de cuatro años en Esterillos de Parrita, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Además de los seis videos grabados con los atroces hechos, el hombre tenía en sus dispositivos móviles 150 archivos de pornografía infantil, lo que agrava la investigación.

El detenido enfrenta cargos por producción de pornografía infantil y abuso sexual, mientras las autoridades mantienen el caso en investigación.