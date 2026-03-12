Dictan prisión contra tiktoker que ofreció ¢3 millones para que atacaran a una pareja en Parrita

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

La Fiscalía de Quepos y Parrita logró acreditar la culpa de tres hombres, quienes se les sentenció a 168 años de prisión, por delitos contra la vida y tenencia de armas. Entre los acusados se encuentra un tiktoker.

¿Quiénes son los acusados?

Jefferson Monterrey Castrillo, Bryner Linares Fernández e Ignacio Herrera Herrera, este último conocido por la creación de videos en la red social Tik Tok.

¿Cómo un tiktoker ofreció dinero para pagar un ataque contra una pareja?

Herrera, su compañera sentimental y la pareja víctima, de apellidos Torres León y Gómez Quesada, eran conocidos en TikTok porque generaban contenido. En una transmisión en vivo se captó cómo las mujeres tuvieron una riña y Torres intervino para separarlas.

“A raíz de conflictos previos entre las involucradas, la fiscalía logró demostrar que Herrera ideó un plan para acabar con la vida del matrimonio, por lo que contrató a Monterrey y a Linares, ofreciéndoles ₡3.000.000 a cambio de cometer el crimen“, dice el Ministerio Público.

Ataque

Ataque ocurrió la madrugada del 30 de junio del 2023, en la vivienda de las víctimas, ubicada en Esterillos Oeste, Parrita. Los sicarios, acompañados por otras dos personas no identificadas, ingresaron a la casa, se dirigieron a la habitación de la pareja y ahí les dispararon.

Producto del ataque, Torres falleció y su esposa logró sobrevivir.

Penas de prisión

Jefferson Monterrey Castrillo: 55 años de prisión, por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Bryner Linares Fernández: 55 años de prisión, por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Ignacio Herrera Herrera: 58 años de cárcel, por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y tenencia de arma permitida.



