El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) dictó precauciones a personas que viven cerca del río Reventazón debido a labores de mantenimiento programadas en las plantas hidroeléctricas.

Estas labores, esenciales para garantizar la seguridad y eficiencia de los embalses, motivaron un llamado conjunto con las municipalidades de Paraíso de Cartago, Oreamuno, Alvarado y el distrito de Orosi para que la población evite acercarse al río hasta después del 28 de septiembre.

Las autoridades enfatizan el riesgo recordando que los ahogamientos han sido la principal causa de muerte en ríos durante los últimos años.