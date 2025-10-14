El Tribunal Penal de Cartago dictó 35 años de prisión por el femicidio de la expolicía Julieta Fernández, luego de que el imputado aceptara su responsabilidad en los cargos de femicidio.

La víctima, una mujer de 67 años pensionada de la Fuerza Pública que se dedicaba al estilismo en San Marcos de Tarrazú, desapareció el 5 de junio del año anterior.

El sujeto, quien mantenía una relación de confianza con Fernández al ser su cliente de peluquería, no solo acabó con su vida sino que además suplantó su identidad para realizar transacciones ilegales.