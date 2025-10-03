La diabetes tipo 2 y la hipertensión son enfermedades que frecuentemente coexisten y multiplican los riesgos de salud.

La doctora Marta Avellán Boza, especialista en medicina interna y nefrología, explica que los hipertensos tienen un riesgo 2.5 veces superior de desarrollar diabetes.

Esta combinación, agravada por factores como la obesidad y la resistencia a la insulina, eleva significativamente la probabilidad de sufrir un infarto, un derrame cerebral o daño renal, especialmente en adultos mayores.