Diabetes e insulina: conozca cuándo puede ser necesaria

La terapia con insulina ayuda a mantener bajo control la glucosa sanguínea y previene las complicaciones de la diabetes, siendo esencial para personas con diabetes tipo 1 y para algunos pacientes con tipo 2.

La Dra. Zully Muñoz, farmacéutica, explica que la insulina permite que la glucosa entre en las células para ser utilizada como energía, y que la dosis se calcula según las necesidades individuales de cada paciente.

La especialista advierte que un error en el almacenamiento o aplicación de la insulina puede alterar los niveles de glucosa y recomienda cambiar el sitio de inyección y transportarla adecuadamente durante los viajes.