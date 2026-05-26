Día Mundial del Fútbol celebra el poder del deporte para unir culturas

El Día Mundial del Fútbol se celebra cada 25 de mayo tras ser instaurado oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas para conmemorar el impacto histórico de este deporte a nivel global.

La fecha reconoce la capacidad del balompié para unir culturas y trascender barreras geográficas, lingüísticas y políticas en los cinco continentes.

La ONU propone fomentar la práctica del fútbol en todo el mundo como un medio efectivo para impulsar la paz y la convivencia pacífica entre las naciones.