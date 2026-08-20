Día Mundial de la Fotografía: el poder de una imagen para contar historias

En el Día Mundial de la Fotografía se celebra un medio que ha transformado la manera en que la humanidad documenta su historia y expresa su arte, convirtiéndose en un lenguaje universal capaz de cruzar cualquier barrera cultural o geográfica con solo una imagen.

La fotografía tiene el poder único de transmitir emociones y realidades que el lenguaje verbal a menudo no logra detallar, capturando instantes que de otra forma se perderían en el olvido.

Desde los primeros tiempos del revelado hasta la era digital, este arte sigue siendo testigo y protagonista de los momentos que definen a las sociedades.