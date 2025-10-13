Israel vive un día histórico con la liberación de rehenes y un alto al fuego con Hamás, tras dos años de conflicto donde veinte sobrevivientes del secuestro finalmente se reencontraron con sus familias.

El acuerdo, impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, incluyó la entrega de los cuerpos de cuatro de los ocho rehenes asesinados y se concretó a cambio de la liberación de cientos de palestinos que permanecían detenidos en Israel.

Este lunes, Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía firmaron como garantes del cese al fuego permanente, mientras la ONU destinó 11 millones de dólares en ayuda humanitaria para la reconstrucción de la Franja de Gaza.