¿Día de las Madres con lluvia? Conozca el pronóstico del IMN

El ingreso de una nueva onda tropical podría aumentar las lluvias en varias regiones del país durante el fin de semana, en la coyuntura de la celebración por el Día de la Madre.

Costa Rica atraviesa esta semana el periodo canicular característico de la primera quincena de agosto, con vientos alisios acelerados en el centro y norte del territorio nacional.

Los vientos serán fuertes durante este jueves y tenderán a disminuir su intensidad a partir del viernes. Sin embargo, las condiciones podrían cambiar conforme avance el fin de semana.

Onda tropical #32 llegaría el domingo

El Instituto Meteorológico Nacional prevé el paso de la onda tropical #32 durante el domingo. Según el pronóstico, este sistema tendría una intensidad mayor a las ondas tropicales #30 y #31.

Su ingreso podría aumentar los niveles de humedad y, con ello, favorecer una mayor posibilidad de aguaceros fuertes en diferentes sectores del país.

El Caribe y la Zona Norte podrían registrar un aumento en la frecuencia de las lluvias, principalmente durante el fin de semana.

¿Dónde podría llover más?

Durante las tardes, el Pacífico Central y el Pacífico Sur mantienen la posibilidad de lluvias y aguaceros aislados acompañados de tormenta eléctrica.

El Valle Central también podría experimentar cambios en las condiciones durante el fin de semana, después de varios días con pocas lluvias y presencia de viento.

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En el Caribe y la Zona Norte, las mañanas podrían presentar lluvias ocasionales. Además, el paso de la onda tropical podría generar mayor nubosidad y precipitaciones en sectores montañosos.

Durante las noches también se anticipa una mayor recurrencia de lluvias y aguaceros conforme avance el fin de semana.