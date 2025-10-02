Gerardo Ramírez, integrante del grupo nacional Los Hicsos, recuerda cómo una canción marcó la identidad pacifista de su agrupación desde hace más de cinco décadas.

En el marco del Día Internacional de la No Violencia, la nota destaca la importancia de la música como vehículo para transmitir mensajes de convivencia.

Desde Cartago, la pieza ha resonado en bodas, actos cívicos y encuentros populares a lo largo del país y la elección de esta canción como símbolo de paz no fue casualidad, sino reflejo de una época en la que el mensaje importaba tanto como la melodía.