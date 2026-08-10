Día de la Madre es el tercer día más importante para el sector comercial

Categoría de cuidado personal es lo más cotizado.

El sector comercio se prepara para la tercera fecha de mayor importancia del año, después de Navidad y el Viernes Negro, con una proyección de ventas que rondaría los ₡50.000 millones durante la celebración del Día de la Madre, según estimaciones de la Cámara de Comercio.

Los negocios han intensificado su preparación desde hace semanas y ya se observa movimiento tanto en tiendas físicas como en canales digitales, donde los consumidores anticipan un comportamiento más planificado y cuidadoso con su presupuesto familiar.

La tendencia indica que las personas están comparando precios y opciones antes de tomar la decisión de compra final, lo que refleja un cambio en los hábitos de consumo hacia decisiones más meditadas.