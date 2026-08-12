Día de la Madre: así deben pagarle si trabaja este sábado

Se acerca el Día de la Madre, este próximo sábado 15 de agosto, y ya muchos ticos se preguntan de qué manera deben recibir el pego en caso de trabajar.

¿Cómo tienen que pagarle?

Lo primero para decir es que se trata de un feriado de pago obligatorio en Costa Rica. Eso significa lo siguiente:

Si la persona trabajadora no labora ese día , debe recibir igualmente el pago correspondiente al día.

, debe recibir igualmente el pago correspondiente al día. En caso de que sí trabaje , el empleador debe pagar el día doble , es decir, el salario normal más un pago adicional equivalente.

, el empleador debe pagar el día , es decir, el salario normal más un pago adicional equivalente. Además, si durante este feriado realiza horas extra, esas horas deben pagarse a triple.

Por eso, quienes trabajen este sábado deben revisar que el pago recibido corresponda al tipo de jornada realizada.

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