El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José decidirá hoy si el ex magistrado Celso Gamboa Sánchez será extraditado a Estados Unidos.

La Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos realizó la solicitud de extradición de Gamboa y de los también a los costarricenses Edwin López, alías “Pecho de Rata”, y Jonathan Álvarez, conocido como “Gato” o “Profe”.

Los tres son requeridos por las autoridades estadounidenses por presuntos delitos de tráfico internacional de drogas y conspiración.

De concretarse la extradición, Gamboa se convertiría en el primer costarricense en ser entregado a otro país tras la reforma legal aprobada en mayo pasado, la cual permite la extradición de nacionales involucrados en delitos de narcotráfico internacional y terrorismo.

Otro proceso judicial en marcha

Además, hoy se reanuda el juicio contra Gamboa por presunta falsedad ideológica, en el que también figura como imputado el exdirector de la Policía de Control Fiscal (PCF), Irving Malespín.

Los ex jerarcas son acusados de falsificar un documento que presentaron en un Tribunal Penal de Cartago. En este se objetó la presencia del ex magistrado en una audiencia en que sería abogado defensor en un caso de narcotráfico alegando su presencia en la Policía de Control Fiscal.