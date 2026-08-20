Devuelven licencia a equipo a tico

La Asociación Deportiva Cariari Pococí recuperó su licencia de club profesional luego de que el equipo cumpliera con el pago de una multa pendiente ante el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

El Comité informó este jueves que decidió levantar la suspensión temporal que había impuesto al club por el incumplimiento relacionado con la presentación de documentación.

Cariari Pococí pagó la multa pendiente

Según informó la FCRF, el equipo de Cariari Pococí ya efectuó el pago de la multa que mantenía pendiente.

La sanción se originó debido a la presentación extemporánea de documentación que había sido solicitada por el Comité de Licencias dentro del plazo establecido.

Tras comprobarse el pago correspondiente, el Comité determinó levantar la suspensión de la licencia de club profesional.

FCRF había suspendido la licencia este jueves

La suspensión de la licencia de Cariari Pococí había sido comunicada durante la tarde de este jueves.

La medida se mantuvo vigente hasta que el club cumplió con la obligación económica establecida por el Comité de Licencias.

Con el pago de la multa, el equipo vuelve a contar con su licencia de club profesional y deja atrás la suspensión temporal.

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