En Puriscal crece la polémica por una supuesta intromisión de la municipalidad en la devolución de placas que la Policía de Tránsito ya había retirado. El caso, que involucra a dos vehículos, generó varias denuncias, ante el MOPT, la Procuraduría General de la República, la Auditoría Municipal y la Fiscalía de Transparencia y Anticorrupción, que mantiene abierto un proceso judicial.

Según la Policía Municipal, todo comenzó por trabajos en una ruta cantonal, en la urbanización Los Lagos. Aseguran que los automotores bloqueaban el paso, por lo que retiraron las placas. Sin embargo, estas fueron devueltas al día siguiente por un funcionario municipal, lo que provocó el reclamo de los oficiales, quienes señalan que, de acuerdo con la Ley de Tránsito, solo el COSEVI tiene potestad para devolver placas retenidas.

Vecinos indicaron que la vía era utilizada por maquinaria municipal días antes y que no comprendían la restricción de acceso. Una de las afectadas, que pidió reserva de identidad, afirmó que la calle estaba cerrada y que la acción no procedía, mientras la municipalidad argumenta que actuó amparada en el artículo 152 de la Ley General de la Administración Pública, que permite revocar actos administrativos.

En consulta con Noticias Repretel, un abogado especializado en tránsito señaló que la devolución de placas únicamente puede realizarla el COSEVI, y que las municipalidades deben remitirlas a esa entidad en un plazo máximo de tres días tras su retiro.

Repase el caso completo en el video adjunto, en donde se explican a detalle las versiones.