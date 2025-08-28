Rusia ejecutó un devastador ataque contra Kiev, utilizando misiles y drones que impactaron edificios residenciales y diplomáticos, resultando en 18 muertos, incluidos varios menores de edad, lo que fue condenado internacionalmente por líderes como el primer ministro británico quien acusó al presidente Vladimir Putin de sabotear las esperanzas de paz.
Este acto de violencia, calificado como una escalada en el conflicto, profundiza la crisis humanitaria en Ucrania.
Las consecuencias geopolíticas de este ataque podrían reforzar sanciones internacionales y aumentar el apoyo militar a Ucrania.