Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

Una nueva ley establece límites a los intereses moratorios que pueden cobrar las entidades financieras y comerciales en Costa Rica.

La normativa fija que estos intereses no pueden superar en dos puntos porcentuales a los intereses corrientes, una medida que busca proteger a los consumidores que mantienen deudas pendientes.

El licenciado Marcos Sánchez explicó que si una persona tiene un interés corriente anual del 20%, el interés moratorio no podrá superar el 22%.

Este límite también se aplica cuando los contratos anteriores establecían porcentajes más elevados. En esos casos, los consumidores pueden solicitar que las entidades ajusten los cobros a lo que establece la nueva legislación.