Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron esta mañana a un reconocido DJ del sector de Bagaces, Guanacaste, como sospechoso de tenencia y difusión de pornografía infantil.

Figura conocida

El hombre de apellidos Villabos Arias, de 39 años, es un conocido DJ y animador de fiestas. Además, le ayuda a su padre como ebanista.

¿Cuándo inicia la investigación contra este sujeto?

Desde 2024. Se generó una alerta por un perfil falso de Facebook que empezó a compartir videos y escenas de abuso sexual en contra de niños, por lo cual, agentes le dieron seguimiento al caso.

¿Qué se le decomisó a este sujeto?

Dos computadoras, discos duros y dos celulares. Al momento en que los agentes judiciales realizan el allanamiento en la vivienda, descubren que en el teléfono del hijo del sospechoso también había material pornográfico sobre abusos y violaciones en niños. El menor tiene 17 años.