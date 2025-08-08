Tres sujetos detenidos por sustraer 32 mil litros de combustible mediante una toma clandestina en el poliducto de RECOPE en Barranca, Puntarenas, donde operaba esta organización vinculada al robo de hidrocarburos.

La investigación, que empleó drones y sistemas de detección de presión durante ocho meses, reveló que la banda actuaba en la misma zona donde un camión cisterna con combustible robado explotó el año anterior causando una muerte.

Autoridades judiciales confirmaron que el caso ya está en manos del OIJ para determinar responsabilidades penales y evitar nuevos incidentes.